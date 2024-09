Stellantis ha infatti reso noto ai rappresentanti sindacali che la Fiat 500 elettrica, unico modello al momento in produzione a Mirafiori insieme alla Maserati Levante, verrà prodotta fino a giovedì prossimo, 12 settembre. Non è chiaro quindi cosa accadrà dal 13 in poi

Per Mirafiori si prospetta un altro stop, l’ennesimo dall’inizio del 2024. Si avvia così a chiudersi nel peggiore dei modi uno degli anni più travagliati nella storia quasi secolare dello stabilimento torinese, un tempo fabbrica madre della vecchia Fiat.

Stellantis ha infatti reso noto ai rappresentanti sindacali che la Fiat 500 elettrica, unico modello al momento in produzione a Mirafiori insieme alla Maserati Levante, verrà prodotta fino a giovedì prossimo, 12 settembre. Non è chiaro quindi cosa accadrà dal 13 in poi, ma i lavoratori dello stabilimento – quelli ancora attivi, dato che circa tremila operai sono in cassa integrazione fino a fine anno – iniziano a temere il peggio, ovvero una nuova chiusura dello stabilimento dopo quella estiva: le produzioni sono infatti riprese lunedì 2 settembre, dopo un mese e mezzo di stop.

E le scarse vendite della 500e non lasciano molto spazio all’ottimismo. Per quanto riguarda la Maserati, la produzione andrà avanti fino a lunedì prossimo, prima di passare a una linea produttiva più compatta.

Alcuni fornitori sarebbero però già stati avvertiti del possibile stop, che dovrebbe durare un mese.

Orizzonti cinesi

«L’azienda non ci ha ancora comunicato nulla, quindi sono ancora tutte supposizioni – spiega il segretario della Fiom-Cgil di Torino Edi Lazzi – ma è chiaro che, nuova chiusura o meno, le prospettive per Mirafiori sono tutt’altro che rosee: la 500 elettrica non vende e nuovi modelli all’orizzonte non se ne vedono, da qui alla fine dell’anno la sensazione è che i giorni in cui le produzioni sono ferme supereranno quelli in cui si lavora».

Se poi a questo si aggiunge che il 13 settembre a Torino tornerà il Salone dell’auto – dopo 5 anni di assenza in cui la kermesse si è tenuta a Monza e Milano – al danno si unisce la beffa.

Nel frattempo procedono le trattative con i cinesi di Dongfeng, che puntano a realizzare in Italia uno stabilimento che produca 100mila vetture l’anno. Mirafiori sarebbe il candidato perfetto per ospitarlo: molti politici piemontesi, tra cui il presidente della regione Alberto Cirio e la consigliera del Pd Gianna Pentenero, sua sfidante alle ultime elezioni, hanno accolto con favore l’ipotesi.

Lunedì intanto è previsto un nuovo incontro tra azienda e sindacati per chiarire la questione, che rappresenta solo la punta dell’iceberg del periodo di forte difficoltà che sta attraversando il settore automobilistico in Italia ma non solo, come testimoniano la prospettata chiusura di due stabilimenti Volkswagen in Germania (sarebbe la prima volta nella sua storia) e le proteste dei lavoratori Stellantis negli Stati Uniti, con la visita oltreoceano dell’ad del gruppo, Carlos Tavares, accompagnato dal presidente John Elkann.

Vendite al palo

Per Stellantis è decisamente il periodo più complicato da quando nel 2019 è stata ufficializzata la fusione tra Fca e Psa che ha dato vita al gruppo. Nei primi otto mesi del 2024, la multinazionale franco-italiana ha immatricolato nel nostro paese 335.883 auto, registrando un calo del 2,1 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso.

Nel mese di agosto la crisi si è accentuata: con 17.132 immatricolazioni si registra un calo del 32,4 per cento sull’anno precedente, mentre in Francia la flessione è stata del 31,7 per cento. La quota di mercato occupata da Stellantis sul mercato italiano è passata dal 31,8 al 24,8 per cento, con le vendite delle vetture a marchio Fiat superate per la prima volta da Toyota, Volkswagen e Dacia. Se tutto il settore soffre, sono i marchi del gruppo Stellantis ad accusare ancora di più il colpo.

La crisi dell’elettrico

A incidere maggiormente su questa congiuntura negativa sono i bassi livelli di vendita delle automobili elettriche, che dopo il rimbalzo post Covid e il traino fornito dagli incentivi alla transizione ecologica hanno registrato nel 2024 un record negativo.

Un forte ruolo lo giocano le auto elettriche, che non sembrano convincere a pieno i consumatori. Negli ultimi mesi infatti la transizione all’elettrico sembra essersi arrestata, con la quota delle auto elettriche e ibride nel mercato italiano che è passata dal 9,1 per cento dell’agosto del 2023 al 7,2 dello stesso mese di quest’anno, registrando un calo di quasi due punti percentuali.

Uno scenario ben poco rassicurante per i lavoratori del settore e in particolare per quelli dello stabilimento di Mirafiori, che rischiano di chiudere questo annus horribilis nel peggiore dei modi.

