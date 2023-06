È stata ancora una seduta in forte rialzo a piazza Affari per Mfe-Mediaset martedì, il giorno dopo la morte del fondatore Silvio Berlusconi. Il titolo Mfe B, quello più rappresentativo con dieci diritti di voto, ha chiuso in aumento del 7 per cento a 0,75 euro, ai massimi da un anno e mezzo. Mfe A ha segnato un rialzo finale del 13 per cento a quota 0,56. In aumento anche Prosieben, il gruppo del quale il Biscione è ampiamente primo azionista con quasi il 30 per cento delle quote: il titolo della società tedesca è salito a Francoforte del 2 per cento, così come Mondadori a Milano. Meno coinvolta dall'effetto psicologico Mediolanum, che ha chiuso sulla parità.

I motivi della fiducia dei mercati sono stati spiegati dall’economista Alessandro Penati: «La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ha spinto al rialzo il titolo di Mediaset for Europe (Mfe) perché aumenterebbe la probabilità di una sua cessione che certamente valorizzerebbe la società più di quanto vale oggi in Borsa».

