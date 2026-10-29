Bce, Lagarde si dimette: la mossa del cavallo per bloccare le destre

Tra i favoriti alla successione lo spagnolo de Cos della Bri e l’olandese Knot, ex banchiere centrale. La giurista promette che si farà sentire anche in futuro. Nessuna chance per l’Italia

true false

Una scelta che nasce da «un desiderio di avere libertà di parola, libertà di espressione e la possibilità di intervenire su questioni che esulano dalla politica monetaria». Christine Lagarde ha ufficializzato le proprie dimissioni in programma per il 7 febbraio 2027. La presidente della Bce lascia dunque diversi mesi prima della scadenza naturale del suo mandato, destinato a finire solo l’autunno dell’anno prossimo. In conferenza stampa la giurista francese ha spiegato che in futuro vuole «soste