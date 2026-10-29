l’addio anticipato in funzione anti le pen

Bce, Lagarde si dimette: la mossa del cavallo per bloccare le destre

Lisa Di Giuseppe
29 ottobre 2026 • 20:16
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Tra i favoriti alla successione lo spagnolo de Cos della Bri e l’olandese Knot, ex banchiere centrale. La giurista promette che si farà sentire anche in futuro. Nessuna chance per l’Italia

Una scelta che nasce da «un desiderio di avere libertà di parola, libertà di espressione e la possibilità di intervenire su questioni che esulano dalla politica monetaria». Christine Lagarde ha ufficializzato le proprie dimissioni in programma per il 7 febbraio 2027. La presidente della Bce lascia dunque diversi mesi prima della scadenza naturale del suo mandato, destinato a finire solo l’autunno dell’anno prossimo. In conferenza stampa la giurista francese ha spiegato che in futuro vuole «soste

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth