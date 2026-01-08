i dati istat sul lavoro

I disoccupati diminuiscono ma il nodo sono gli inattivi

Il governo ha celebrato il calo della disoccupazione ma non ha detto nulla sul tema degli inattivi (foto ansa)
Francesco Seghezzi
08 gennaio 2026 • 20:14

Il governo celebra i dati Istat sul mercato del lavoro di novembre. Ma i numeri, pur non smentendo i progressi, ricordano che la valutazione deve tenere insieme occupazione, disoccupazione e inattività, perché solo così si capisce se un paese sta davvero ampliando la base sociale della partecipazione, soprattutto in un paese come il nostro che soffre dualismi e criticità strutturali

Il dato che cattura subito l’attenzione, nei numeri di novembre sul mercato del lavoro, è la nuova discesa del tasso di disoccupazione che raggiunge record al ribasso. È un segnale indubbiamente positivo perché certifica una dinamica che negli ultimi anni ha visto l’Italia recuperare terreno e allontanarsi dalla condizione di “eccezione” europea che l’aveva caratterizzata nel decennio post-crisi. Eppure, è proprio questo tipo di dato che, se isolato, rischia di generare un racconto troppo consol

Presidente di Fondazione ADAPT e assegnista di ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia