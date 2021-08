La Commissione europea ha dato ufficialmente il via libera all’esborso della prima tranche di fondi del Recovery plan italiano, pari a 24,9 miliardi. L’annuncio è stato dato su twitter dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: «Oggi i primi fondi Next Generation Eu all'Italia danno il via a una ripresa duratura per il paese», ha scritto von der Leyen.

La prima tranche attesa da giorni a Roma rappresenta il 13 per cento dei fondi europei complessivi del programma Next Generation Eu che l’Italia riceverà, tra prestiti e sussidi, da qui al 2026. «NextGenerationEU rappresenta un'opportunità storica per investire nella forza dell'Italia», ha commentato il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni.

La gestione dei fondi Ue è l’unica cosa su cui i partiti non litigano

Gentiloni: «Opportunità unica»

L’ex premier e attuale commissario europeo ha ricordato gli obiettivi del piano e gli investimenti e le riforme su cui il governo italiano si è impegnato di fronte agli altri 26 paesi dell’Unione: «un sistema di mobilità più verde e più sostenibile, un aumento delle energie rinnovabili, la digitalizzazione delle imprese, la diffusione del 5G e della banda ultralarga, una pubblica amministrazione più efficiente e un contesto imprenditoriale più attraente e competitivo».

Secondo Gentiloni si tratta di una «opportunità unica per l’Italia».

Oggi intanto il ministero dell’economia e della pubblica amministrazione hanno annunciato la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del bando per l’assunzione di cinquecento professionisti per la valutazione e l’attuazione dei piani del piano nazionale di ripresa e resilienza. Per le candidature c’è tempo fino al 20 settembre.

