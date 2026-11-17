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«È stata confermata l’attenzione prioritaria per l’adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza». La dichiarazione fatta filtrare al termine del vertice di maggioranza sulla finanziaria indica che il governo fa melina, ma non comunica come intende migliorare la legge di Bilancio. D’altronde il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, lo ha già detto più volte: i soldi a disposizione sono pochi. Alla riunione convocata ieri dalla premier, Giorgia Meloni, o