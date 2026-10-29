La manovra di Meloni ha fatto un regalo al campo largo. Conte e Schlein lo sapranno sfruttare?

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La legge di Bilancio non contiene un’idea sulla crescita. È lo spazio che l’opposizione potrebbe occupare, se smettesse di discutere soltanto di come spendere. Ogni tanto il governo fa un favore all’opposizione, e la manovra per il 2027 è uno di questi casi. Vale 23,5 miliardi lordi, ma solo una decina sono coperti e il resto, circa 13, finisce in deficit, che torna al 3,4 per cento del Pil dopo essere appena sceso sotto il 3. Quasi tutto il disavanzo aggiuntivo passa per la clausola europea su