Economia

La manovra di Meloni ha fatto un regalo al campo largo. Conte e Schlein lo sapranno sfruttare?

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
29 ottobre 2026 • 20:55
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Una finanziaria che sposta soldi da una voce all’altra lascia libero proprio il terreno su cui un’alternativa potrebbe distinguersi, quello della crescita

La legge di Bilancio non contiene un’idea sulla crescita. È lo spazio che l’opposizione potrebbe occupare, se smettesse di discutere soltanto di come spendere. Ogni tanto il governo fa un favore all’opposizione, e la manovra per il 2027 è uno di questi casi. Vale 23,5 miliardi lordi, ma solo una decina sono coperti e il resto, circa 13, finisce in deficit, che torna al 3,4 per cento del Pil dopo essere appena sceso sotto il 3. Quasi tutto il disavanzo aggiuntivo passa per la clausola europea su

Sandro Trento
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Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

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