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È giusto che un politico impegnato a regolare la costruzione dei data center in Italia sia anche proprietario di un’azienda che guadagna grazie ai data center? Sintetizzata allo stremo, è questa la posizione in cui si trova Massimo Sertori, assessore regionale lombardo alle Risorse energetiche, leghista storico, da un anno eletto anche nel consiglio federale del partito. Se le cose fossero così chiare, potrebbe essere un classico conflitto d’interessi. Ma c’è anche un altro aspetto interessante