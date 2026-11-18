Mentre il ministro Crosetto invoca la prevenzione e il vicepremier Tajani rassicura sui filtri antispam, i documenti della Difesa analizzati dall’Osservatorio Milex certificano una sforbiciata del 10 per cento ai programmi cyber "puri". E il nostro paese – nonostante rappresenti meno del 2 per cento del Pil mondiale – resta esposto a un assedio digitale che ormai catalizza quasi un decimo degli attacchi gravi a livello globale

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L’Italia si trova stretta in una morsa paradossale. Da un lato programma spese miliardarie per finanziare armamenti e piattaforme militari, dall’altro si scopre drammaticamente vulnerabile nel cyberspazio, sotto l’assedio costante di organizzazioni criminali e attacchi informatici ormai fuori controllo. A certificarlo non sono allarmismi passeggeri, ma la cruda contabilità del paese reale incrociata con l’analisi dell’Osservatorio sulle spese militari Milex sui documenti programmatici del minist