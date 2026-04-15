false false

Colpo di scena, Luigi Lovaglio torna alla guida di Montepaschi. L’amministratore delegato messo alla porta, con tanto di licenziamento per giusta causa, dopo aver gestito la vittoriosa scalata a Mediobanca, ha prevalso nell'assemblea di Mps chiamata a rinnovare il cda della banca. Avrà dunque la maggioranza dei componenti del cda.

Presente il 64% del capitale. Determinante il voto di Delfin, della famiglia Del Vecchio, primo azionista con il 17,5%. Anche Banco Bpm avrebbe orientato su Lovaglio il suo 3,76%. Sconfitta dunque la lista del cda uscente.

I risultati

Alla fine la lista di Plt Holding che sosteneva l'ex ad Luigi Lovaglio, ha ottenuto il 49,95% dei voti espressi in assemblea; la lista del cda uscente, sostenuta anche da Caltagirone per eleggere Fabrizio Palermo, il 38,79%; infine quella di Assogestioni il 6,94%.

La lista di Plt Holding ha ottenuto 8 rappresentanti nel cda di Mps, quella del consiglio uscente 6 consiglieri e quella di Assogestioni solo uno.

Sono stati eletti nel cda per la lista Plt Holding: Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali.

Per la lista del cda entrano in consiglio Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra.

Infine rappresenterà i fondi di Assogestioni Paola De Martini.

La sconfitta di Caltagirone

La banca senese è diventata uno snodo fondamentale del potere finanziario in Italia, visto che a Siena fa capo Mediobanca e quindi lo strategico pacchetto del 13,2 per cento in Generali. La sfida era tra Francesco Gaetano Caltagirone che sponsorizzava la lista di candidati proposta dal cda uscente, con Fabrizio Palermo candidato ad; e i sostenitori dell’uscente Luigi Lovaglio.

Lo scontro tra proprietà e dirigenza era maturato sull’opzione di fondere no Mediobanca dentro Mps.

© Riproduzione riservata