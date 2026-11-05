Il neoliberismo contro lo Stato. Ma c’è ancora un “pubblico” che torna a fare impresa

Uno Stato che rinuncia a produrre direttamente perde due volte: non solo la qualità della vita dei suoi cittadini peggiora, ma la sua stessa capacità fiscale si erode, perché deve finanziare una domanda crescente sottraendo alla sola tassazione ciò che avrebbe potuto ricavare dalle proprie attività produttive

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L’amministrazione americana ha recentemente acquisito partecipazioni dirette in imprese ritenute strategiche: una quota del 10 per cento dell’azienda tecnologica Intel e del 15 per cento in MP Materials, società attiva nella lavorazione delle terre rare. Nel maggio 2026, inoltre, ha annunciato circa due miliardi di dollari di partecipazioni in nove società di progetti di quantum computing. Anche in Italia, l’evidente successo delle imprese cinesi con partecipazione azionaria dello Stato sta port