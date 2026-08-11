Tra Italia e Francia

Traffico modesto, costi lievitati: perché la Tav è un progetto così controverso

Marco Ponti
Marco Ponti
Marco Pontiresponsabile BRT Onlus
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11 agosto 2026 • 18:02

I francesi non intendono spendere i soldi necessari per rendere veloce la linea fino a Lione che sarebbe costosissima. E intanto anche due importanti documenti europei sollevano dubbi sulla tratta in costruzione. Ma i movimenti violenti No Tav sono un eccellente mezzo per impedire qualsiasi analisi razionale

Innanzitutto il progetto dell’Alta Velocità Torino Lione non è di alta velocità, in galleria i treni passeggeri al massimo possono andare a 220 km all’ora, e quelli merci, per i quali il progetto si costruisce, non possono superare i 120. Anche i lavori di costruzione marciano molto a rilento: a quasi 25 anni dall’avvio, è stato scavato meno del 20 per cento delle gallerie principali (21 chilometri sui 115 previsti). Si presume che l’opera verrà completata nel 2033, con 18 anni di ritardo rispet

Marco Ponti
Marco Ponti
Marco Pontiresponsabile BRT Onlus

Economista,  responsabile BRT Onlus

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