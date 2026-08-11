Traffico modesto, costi lievitati: perché la Tav è un progetto così controverso

I francesi non intendono spendere i soldi necessari per rendere veloce la linea fino a Lione che sarebbe costosissima. E intanto anche due importanti documenti europei sollevano dubbi sulla tratta in costruzione. Ma i movimenti violenti No Tav sono un eccellente mezzo per impedire qualsiasi analisi razionale
Innanzitutto il progetto dell’Alta Velocità Torino Lione non è di alta velocità, in galleria i treni passeggeri al massimo possono andare a 220 km all’ora, e quelli merci, per i quali il progetto si costruisce, non possono superare i 120. Anche i lavori di costruzione marciano molto a rilento: a quasi 25 anni dall’avvio, è stato scavato meno del 20 per cento delle gallerie principali (21 chilometri sui 115 previsti). Si presume che l’opera verrà completata nel 2033, con 18 anni di ritardo rispet