I dubbi sulla sostenibilità economica pesano su tutto il settore. Il Nasdaq AI Index, che misura l’andamento del comparto Ia, da ottobre ha perso il 29%. La bolla potrebbe essere già scoppiata

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La fiammata provocata dal controverso ritorno di Jensen Huang, in veste di salvatore di Nvidia e di tutto il settore dell’intelligenza artificiale, è durata soltanto un giorno. Dopo il rimbalzo di lunedì 23 novembre, il titolo del colosso delle GPU (unità di elaborazione grafica) ha infatti ripreso a calare, lasciando per strada circa il 12% nelle due sedute successive. Le difficoltà di Nvidia risalgono però a ben prima delle recenti vicende: dai massimi raggiunti lo scorso 6 ottobre, la società