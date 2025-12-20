Un gap importante

Il boom della Spagna è firmato dalle donne, l’Italia la imiti e investa su asili e più giovani

Mila Spicola
20 dicembre 2025 • 20:01

Secondo stime Ocse e della Commissione europea, il mancato utilizzo del lavoro femminile rappresenta per l’Italia una perdita significativa di crescita potenziale, pari a diversi decimi di punto di Pil all’anno

Negli ultimi due anni la Spagna si è distinta come una delle economie più dinamiche dell’Unione europea. Secondo i dati dell’Instituto Nacional de Estadística, il Pil reale è cresciuto del 2,7 per cento nel 2023 e del 3,2 per cento nel 2024, con una successiva revisione al rialzo fino al 3,5 per cento. Nello stesso periodo, l’area euro è rimasta sotto l’1 per cento di crescita, mentre l’Italia si è fermata tra lo 0,5 e lo 0,7 per cento. Questa divergenza non può essere liquidata come un semplice

Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.