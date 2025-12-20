Il boom della Spagna è firmato dalle donne, l’Italia la imiti e investa su asili e più giovani

true false

Negli ultimi due anni la Spagna si è distinta come una delle economie più dinamiche dell’Unione europea. Secondo i dati dell’Instituto Nacional de Estadística, il Pil reale è cresciuto del 2,7 per cento nel 2023 e del 3,2 per cento nel 2024, con una successiva revisione al rialzo fino al 3,5 per cento. Nello stesso periodo, l’area euro è rimasta sotto l’1 per cento di crescita, mentre l’Italia si è fermata tra lo 0,5 e lo 0,7 per cento. Questa divergenza non può essere liquidata come un semplice