Oltre le tasse c’è di più. Prima c’è da immaginare il modello di sviluppo da seguire

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Nel dibattito sulla politica economica italiana, la questione fiscale occupa ormai quasi tutto lo spazio. Ridurre le imposte, tagliare il cuneo contributivo, alleggerire il prelievo sul ceto medio: sono temi importanti, che incidono sui redditi e sulle condizioni materiali delle famiglie, ma rischiano di diventare un diversivo se non ci chiediamo perché l’Italia continui a crescere meno delle principali economie europee e perché le risorse investite non riescano a modificare questa tendenza. Que