i fallimenti dell’esecutivo più longevo/5

Dietro il record degli occupati: in Italia il lavoro resta povero

Chiara Sgreccia
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03 settembre 2026 • 19:52

Il governo Meloni rivendica la crescita dell’occupazione e delle buste paga. Ma le ore lavorate aumentano più della ricchezza prodotta, i salari reali non hanno recuperato le perdite dell’inflazione e la crescita economica resta modesta

Aumenta l’occupazione, crescono (di poco) gli stipendi netti. Ma i dati sbandierati dal governo Meloni come simbolo del successo delle politiche economiche messe in campo negli ultimi quattro anni non raccontano «un quadro di straordinaria salute per il nostro sistema produttivo», come dichiarato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone. Bensì un Paese in equilibrio precario che per sopravvivere aumenta le ore di lavoro invece di puntare su produttività e innovazione. I dati, infatti, se conte

Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia