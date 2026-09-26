Basta con «meno tasse per tutti»: i veri nodi della politica fiscale

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La polemica di una qualche giorno fa tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi sull’abolizione del bollo auto è un manifesto dell’approccio alla politica di bilancio. Renzi ha ricordato che già nel 2016 ne aveva proposto l’abolizione e che Meloni lo aveva allora accusato di essere un «venditore di pentole». La presidente del Consiglio gli ha risposto: «Oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare». Renzi ha controreplicato ricordando i provvedimenti con cui il suo governo aveva ridotto le