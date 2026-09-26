Basta con «meno tasse per tutti»: i veri nodi della politica fiscale

Da venticinque anni la politica italiana promette meno tasse e chiede più flessibilità all’Europa. Ma la pressione fiscale resta elevata e, con un debito oltre il 137 per cento del Pil, più flessibilità significa soprattutto più debito nazionale
La polemica di una qualche giorno fa tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi sull’abolizione del bollo auto è un manifesto dell’approccio alla politica di bilancio. Renzi ha ricordato che già nel 2016 ne aveva proposto l’abolizione e che Meloni lo aveva allora accusato di essere un «venditore di pentole». La presidente del Consiglio gli ha risposto: «Oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare». Renzi ha controreplicato ricordando i provvedimenti con cui il suo governo aveva ridotto le