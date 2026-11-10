Il Sud cresce ma perde i giovani: l’allarme della Svimez sul futuro dopo il Pnrr

true false

Negli ultimi quattro anni il Mezzogiorno è cresciuto più del resto del Paese ma la fine degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza rischia di segnare un riallineamento al ribasso del Pil meridionale e, di conseguenza, di quello nazionale. Le previsioni della Svimez per il biennio 2026-2027, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, segnalano il rischio di un’interruzione della recente fase di convergenza economica del Paese. Ed è una la principale ricetta