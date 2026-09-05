Sul rialzo dei tassi l’Ia non ci salverà, i rischi della “stagnazione secolare”

Negli anni Duemiladieci sembrava che l’economia fosse entrata in una fase di cronica bassa inflazione e crescita. Oggi sembra di essere in un nuovo mondo, con l’investimento in intelligenza artificiale che esplode. Ma se questa si rivelasse una bolla, rischieremmo di ripiombare nella “stagnazione secolare”

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La settimana scorsa il nuovo presidente della banca centrale degli Stati Uniti, Kevin Warsh ha fatto il suo esordio al simposio annuale dei banchieri centrali di Jackson Hole. Warsh era atteso al varco, e nel suo discorso ha cercato di togliersi di dosso l’etichetta di burattino di Donald Trump, preparando il terreno per un futuro aumento dei tassi d’interesse; l’inquilino della Casa Bianca vorrebbe invece che fossero ridotti, per ridurre i costi dell’indebitamento per il governo federale e per