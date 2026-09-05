Economia

Sul rialzo dei tassi l’Ia non ci salverà, i rischi della “stagnazione secolare”

Francesco Saracenoeconomista
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05 settembre 2026 • 17:45

Negli anni Duemiladieci sembrava che l’economia fosse entrata in una fase di cronica bassa inflazione e crescita. Oggi sembra di essere in un nuovo mondo, con l’investimento in intelligenza artificiale che esplode. Ma se questa si rivelasse una bolla, rischieremmo di ripiombare nella “stagnazione secolare”

La settimana scorsa il nuovo presidente della banca centrale degli Stati Uniti, Kevin Warsh ha fatto il suo esordio al simposio annuale dei banchieri centrali di Jackson Hole. Warsh era atteso al varco, e nel suo discorso ha cercato di togliersi di dosso l’etichetta di burattino di Donald Trump, preparando il terreno per un futuro aumento dei tassi d’interesse; l’inquilino della Casa Bianca vorrebbe invece che fossero ridotti, per ridurre i costi dell’indebitamento per il governo federale e per

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 