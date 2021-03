Mario Nava era stato nominato presidente della Consob dal presidente della Repubblica nell’aprile del 2018 e poi cacciato dopo pochi mesi perché era in aspettativa dal suo ruolo di funzionario della commissione europea. Tornato a Bruxelles ora il governo potrebbe tornare ad avere bisogno di lui. Dall’inizio del 2020 infatti è il direttore generale della direzione Riforme della commissione europea, una nuova struttura pensata dopo che alle riforme sono state collegate nuove linee di bilancio e finanziamento.

Consulenti esterni o europei

La direzione che ha già aiutato l’Italia a emettere i suoi primi green bond è una burocrazia di sostegno ai paesi membri che mette a disposizione le competenze per realizzare riforme negli ambiti più svariati: dalle finanze pubbliche al fisco fino alla sanità. La responsabilità delle riforme sta in capo allo stato membro, ma lo strumento di sostegno alle riforme dovrebbe aiutare a riempire i vuoti di quegli stati che non hanno nella loro pubblica amministrazione le competenze per attuare i progetti.

L’associazione consulenti calcola che almeno quattro miliardi potrebbero essere spesi dal governo italiano per realizzare il piano di ripresa e resilienza. Con lo strumento di supporto tecnico, questo è il nome del meccanismo a disposizione degli stati, in teoria si potrebbe spendere meno e utilizzare il supporto della commissione.

Quest’anno sono già stati selezionati 226 progetti, di cui 99 nell’ambito della transizione digitale e 68 all’interno del Green Deal europeo. Il sessanta per cento ha a che fare con lo sviluppo dei piani nazionali di ripresa e resilienza. In media per completare un progetto servono 24 mesi, due anni.

Sei Paesi hanno fatto domanda

Gli stati possono anche decidere di dare un contributo allo strumento della commissione, pari fino al 4 per cento del piano di ripresa, per finanziare il supporto tecnico di Bruxelles.

Per valutare i progetti vengono prese in considerazione sia la valutazione sull’urgenza, ampiezza e profondità» delle riforme, sia le «esigenze di sostegno nei settori strategici interessati» in base all’analisi «degli indicatori socioeconomici e della capacità istituzionale e amministrativa generale dello Stato membro richiedente».

Ad oggi sei stati hanno chiesto «sostegno per sviluppare la loro capacità di preparare e attuare i propri piani», questo significa per esempio poter essere accompagnati nell’adozione di nuove procedure amministrative o nella valutazione dei costi, migliorando il sistema della pubblica amministrazione.

La Spagna è uno di quei paesi e ha chiesto il sostegno nella riforma della pubblica amministrazione.

«Il sostegno si concentrerà sulla trasformazione digitale della pubblica amministrazione», si legge sul sito della commissione. «I lavori comprenderanno anche un'analisi delle migliori pratiche per la diffusione di strategie digitali negli Stati membri dell'Ue e una strategia di comunicazione per garantire la partecipazione dei portatori di interessi».

L’Italia ha domandato supporto per tutta una serie di riforme soprattutto legate all’utilizzo dei dati.

I progetti approvati per l’Italia includono: politiche per accelerare l’economia circolare, la riforma del sistema sociale di valutazione delle invalidità, lo svilupp di principi per la sostenibilità delle infrastrutture e poi l’introduzione della valutazione della programmazione e della gestione della spesaa pubblica, miglioramento della metodologia di scambio dei dati nella pubblica amministrazione, rafforzare le procedure di cambiamento di management, rafforzare le politiche basate sui dati e rafforzare sistemi di lotta all'evasione fiscale sempre fondate sull’analisi dei dati.

© Riproduzione riservata