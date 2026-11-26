L’indebitamento complessivo del gruppo ha superato i due miliardi e gli istituti di credito hanno ottenuto in pegno gli ospedali. È il risultato di anni di acquisizioni all’estero sotto la regia di Kamel Ghribi, allontanato dal cda ma ancora in società con i Rotelli

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Il Kenya, l’Arabia Saudita, l’Egitto. E poi ancora gli Emirati, la Libia, anche l’Iraq e la Siria. Per un decennio almeno Kamel Ghribi ha girato il mondo da ambasciatore della sanità made in Italy. Anzi, meglio, degli ospedali della famiglia Rotelli, quelli con il marchio del Gruppo San Donato. Perennemente in viaggio e fotografato a colloquio con i potenti del mondo, più spesso tra l’Africa e il Medio Oriente, il manager tunisino a un certo punto si è trovato cucita addosso l’etichetta del dipl