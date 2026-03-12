Scandalo al Noma: tra accuse e molestie, quando la sostenibilità è solo nel piatto stellato

true false

Il caso del ristorante di Copenaghen che per anni è stato considerato il migliore del mondo, come spesso capita nell’era dei social media, come uno scandalo personale o come l’ennesima storia di chef autoritari e cucine tossiche. Ma sarebbe un errore fermarsi qui. Il lavoro nella ristorazione deve affrontare la sfida della sostenibilità

La notizia è arrivata dopo settimane di polemiche: René Redzepi ha annunciato che lascerà la guida del Noma, il ristorante di Copenaghen che per anni è stato considerato il migliore del mondo e che ultimamente aveva lanciato un pop up a Los Angeles. La decisione arriva dopo una serie di accuse da parte di ex dipendenti che hanno denunciato abusi verbali e fisici nelle cucine del locale, raccontando un ambiente di lavoro segnato da pressioni estreme e comportamenti aggressivi. Lo chef, dopo diver