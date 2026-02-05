Il populismo all’attacco del sindacato, la scorciatoia che indebolisce la democrazia

Dal rapporto diretto leader-popolo alla marginalizzazione della rappresentanza collettiva: nel lavoro si gioca una partita decisiva per la democrazia. Se il populismo prospera dove i corpi intermedi appaiono deboli, opachi o autoreferenziali, la risposta deve essere una rigenerazione dell’intermediazione
Il populismo viene spesso letto come un terremoto politico, con leader carismatici, sfiducia verso i partiti e polarizzazione. Ma se lo si osserva dal punto di vista del lavoro emerge un tratto più strutturale, che spiega molta della sua forza e della sua pericolosità. Il populismo non si limita a cavalcare la crisi della rappresentanza, tende a farne un metodo di governo. E questo metodo passa dalla riduzione degli spazi di intermediazione, cioè quei luoghi in cui una società pluralista organiz