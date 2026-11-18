A un passo dal closing, la cessione della rete di cavi sottomarini di Tim a una società partecipata da Mef e Retelit è in bilico. Governo e soci privati in disaccordo sulla governance e le deleghe operative. Se Retelit dovesse sfilarsi il Governo dovrebbe cercare un altro socio. Chi? Per Tim si riaprirebbe il rebus dei conti e il dossier finirebbe inevitabilmente sul tavolo di Poste

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Il clima tra Retelit – la società controllata dal fondo spagnolo Asterion – e il governo si è fatto particolarmente teso. Retelit e il ministero dell’Economia, uniti nel veicolo Boost BidCo (Mef al 70% e Retelit al 30%), hanno firmato ad aprile 2025 l’accordo per rilevare la società dei cavi sottomarini da Tim, per 700 milioni di euro. Ebbene, a distanza di oltre un anno e soprattutto alla vigilia del closing – con il via libera degli Stati Uniti sugli asset d’oltreoceano atteso entro fine mese