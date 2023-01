Il Ceo di Spotify, Daniel Ek, ha annunciato il licenziamento del 6 per cento dei dipendenti della nota piattaforma per lo streaming musicale.

Spotify, che fino ad oggi contava 9800 impiegati, non può più, secondo Ek, sostenere i costi finanziari e organizzativi che una struttura tanto ampia comporta. I mercati hanno reagito positivamente alla notizia, con il valore azionario del titolo che è aumentato del 3 per cento in un giorno.

Spotify è l’ultima di una lunga serie di big tech che, subendo ancora il peso della pandemia, decide di ridimensionare i costi attraverso ingenti licenziamenti.

Anche i vertici cambiano: la chief communication officer Dawn Ostroff lascerà a breve l’azienda.

