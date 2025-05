L’italiano era stato promosso a dicembre come chief operating officer per le Americhe e vanta una lunga esperienza dentro Stellantis. Prenderà il posto di Tavares

Antonio Filosa è stato scelto come nuovo amministratore delegato di Stellantis dal Consiglio di Amministrazione della società. La decisione, si legge in una nota, è stata presa all'unanimità, «a seguito di un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni, condotto da uno speciale Comitato speciale del consiglio guidato dal chairman John Elkann».

Il Cda ha affermato di aver scelto Antonio Filosa per via della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua esperienza in tutto il mondo, della sua ineguagliabile conoscenza dell'Azienda e delle sue qualità di leadership. La carica diventerà effettiva il 23 giugno, giorno in cui Filosa annuncerà anche il nuovo team dirigenziale di Stellantis.

«Ho lavorato a stretto contatto con Antonio negli ultimi sei mesi, durante i quali le sue responsabilità sono aumentate e la sua leadership, che ha guidato sia il Nord che il Sud America in un momento di sfida senza precedenti, ha confermato le sue eccellenti qualità. Insieme a tutto il Consiglio di amministrazione, non vedo l'ora di lavorare con lui», ha fatto sapere John Elkann in una nota.

L’italiano Filosa è quindi il successore di Carlos Tavares, dimessosi lo scorso 1 dicembre dalla carica di ceo.

«Sono sempre stato ispirato dall'immenso talento, dalla passione e dall'impegno delle nostre persone e dalla professionalità con cui i nostri team ci permettono di raggiungere l'eccellenza», ha detto Filosa in un messaggio di ringraziamento dopo la nomina. «Abbiamo i brand migliori e più iconici della storia dell'automobile e una tradizione di innovazione lunga oltre 100 anni. Questa storia, unita al nostro impegno nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, è la chiave del nostro successo».

Carriera

L’italiano Antonio Filosa, infatti, ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America. È riuscito a lanciare il marchio Jeep in Brasile, diventando il principale mercato fuori dagli Stati Uniti, grazie alla creazione dello stabilimento di Pernambuco (uno dei più grandi poli automobilistici del Sud America). Anche per questi motivi, dal dicembre del 2024 è stato promosso Chief Operating Officer per le Americhe.

© Riproduzione riservata