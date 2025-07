Nel primo semestre 2025 Stellantis ha registrato ricavi netti pari a 74,3 miliardi di euro, in calo del 13 per cento rispetto al primo semestre del 2024, principalmente a causa del calo su base annua in Nord America e nell'Europa allargata, parzialmente compensato dalla crescita in Sud America. È quanto si legge nel comunicato con i conti del primo semestre.

La perdita netta è stata pari a 2,3 miliardi di euro. Il produttore ha anche aggiornato le sue stime dell'impatto tariffario netto sui conti del 2025 a circa 1,5 miliardi di euro, di cui 300 milioni registrati nel primo semestre. «L’azienda mantiene un forte e costante dialogo con i legislatori di riferimento, portando avanti nel contempo una pianificazione degli scenari a lungo termine» si legge.

L’ad Antonio Filosa ha comunque aspettative per il 2025. «I segnali di progresso sono evidenti confrontando il primo semestre del 2025 con il secondo semestre del 2024, sotto forma di volumi, ricavi netti e aoi in crescita nonostante l'intensificarsi delle difficoltà esterne». L’aspettativa della governance è grande per la flotta dei dieci nuovi prodotti in arrivo nel corso dell’anno.

