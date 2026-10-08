La maggioranza litiga sul telemarketing ma tace sui 15mila posti a rischio

In Senato blitz di Fratelli d’Italia per alleggerire lo stop alle chiamate moleste e il leghista Garavaglia non vota. Ma fuori dai palazzi è caos totale sulla situazione nei call center
È bastato un emendamento e un blitz targato Fratelli d'Italia per provocare più che malcontenti nell’asse di governo. Al centro del caso le norme per arginare le chiamate commerciali indesiderate, il cosiddetto telemarketing selvaggio: mentre il provvedimento – a prima firma del presidente della commissione Finanze Massimo Garavaglia (Lega) – estende lo stop al settore delle telecomunicazioni, un emendamento a firma Fausto Orsomarso (FdI) ridisegna i confini del testo. La contromossa di Fratelli