Economia

La maggioranza litiga sul telemarketing ma tace sui 15mila posti a rischio

Mila Fiordalisi
08 ottobre 2026 • 13:33Aggiornato, 08 ottobre 2026 • 13:33
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In Senato blitz di Fratelli d’Italia per alleggerire lo stop alle chiamate moleste e il leghista Garavaglia non vota. Ma fuori dai palazzi è caos totale sulla situazione nei call center

È bastato un emendamento e un blitz targato Fratelli d'Italia per provocare più che malcontenti nell’asse di governo. Al centro del caso le norme per arginare le chiamate commerciali indesiderate, il cosiddetto telemarketing selvaggio: mentre il provvedimento – a prima firma del presidente della commissione Finanze Massimo Garavaglia (Lega) – estende lo stop al settore delle telecomunicazioni, un emendamento a firma Fausto Orsomarso (FdI) ridisegna i confini del testo. La contromossa di Fratelli

Mila Fiordalisi
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Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.