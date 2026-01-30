Il presidente americano ha scelto il successore di Powell, che aveva scelto lui stesso nel 2017 ma che non apprezza più da quando non ha seguito l’indicazione della Casa Bianca di tagliare i tassi d’interesse. Il suo mandato è in scadenza a maggio, mentre Kevin Hassett rimarrà consigliere economico del presidente

Donald Trump ha finalmente svelato qual è il Kevin “giusto" per la Fed. Da settimane il presidente americano aveva assicurato che “Kevin” avrebbe sistemato le cose alla Federal Reserve, dove le politiche del presidente attuale non lo soddisfano: «Sono lieto di annunciare che nominerò Kevin Warsh presidente del consiglio dei governatori della Federal Reserve» ha annunciato Trump su Truth e dopo aver snocciolato il lungo curriculum del più giovane governatore della Fed di sempre quando è entrato a far parte della banca centrale nel 2006 (Warsh ha ricoperto la carica di membro del Consiglio fino al 2011), sottolinea: «Conosco Kevin da un lungo periodo di tempo e non ho dubbi che diventerà uno dei grandi presidenti della Fed, forse il migliore. Oltre a tutto il resto, è il “casting centrale” e non ti deluderà mai. Congratulazioni Kevin!».

Gli scontri con Powell

Warsh sostituirebbe l’attuale presidente Jerome Powell alla scadenza del suo mandato a maggio. Per essere effettiva, la nomina di Warsh deve essere confermata dal Senato, con una maggioranza repubblicana. Trump aveva scelto Powell per guidare la Fed nel 2017, ma quest’anno lo ha attaccato ripetutamente per non aver abbassato i tassi d’interesse abbastanza rapidamente. Il presidente americano è stato anche molto aggressivo con il presidente, accusandolo a più riprese di non saper fare il suo lavoro. Ultimamente, il dipartimento di Giustizia ha anche aperto un’indagine su Powell.

L’altro Kevin, il suo consigliere economico Hassett, per il momento resterà al suo posto: «Si è speculato molto sul fatto che Kevin Hassett sarebbe stato nominato presidente della Fed ma, onestamente, sta facendo un grande lavoro con me e la mia squadra e non ho voluto lasciarlo andare. Grazie Kevin per fare il grande lavoro». Le prime reazioni di Wall Street sembrano positive, con il dollaro che recupera terreno, mentre oro e argento sono in calo. Anche i Future avanzano, mentre le piazze europee accelerano dopo la nomina.

