I dipendenti del social network Twitter hanno ricevuto una mail in cui vengono avvertiti che entro oggi alle 17, ora italiana, saranno avvertiti se conserveranno o meno il loro posto di lavoro. Il nuovo proprietario della società, il miliardario Elon Musk, aveva promesso di ridurre i dipendenti in un tentativo di ridurre i costi e aumentare i profitti. Secondo alcune indiscrezioni, fino a metà dei 7.500 dipendenti di Twitter potrebbero essere licenziati.

Anche se la comunicazione del licenziamento non è ancora arrivata ufficialmente, sono in molti a sospettare di essere stati messi fuori dall’azienda. In molti sono già stata espulsi dalle chat di lavoro o dagli spazi online dei progetti condivisi. Twitter ha comunicato ai dipendenti che quando il licenziamento sarà ufficiale i permessi di accesso agli edifici della compagnia saranno immediatamente sospesi per «tutelare la sicurezza di tutti».

Musk aveva già licenziato tutti i principali manager della società, con cui aveva avuto numerosi contrasti nei mesi precedenti, quando era entrato nella società, aveva promesso di acquistarla, per poi ritirarsi e venire citato in giudizio. I nuovi licenziamenti, invece, non sono dovuti a contrasti specifici, ma alla speranza di riportare Twitter in attivo.

Nel frattempo, Musk continua a scrivere sul suo social network messaggi imprevedibili e a volte bizzarri. Una delle idee che ha diffuso nelle sue conversazione con gli utenti è quella di chiedere un pagamento di 8 dollari al mese per avere diritto alla cosiddetta “spunta blue” e, in generale, ad una migliore esperienza sul social.

© Riproduzione riservata