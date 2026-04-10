Una crisi peggiore del 2008. I rischi tra conflitti e Intelligenza artificiale

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Siamo di fronte all’inizio di una nuova crisi globale, come nel 2008? Non è solo stagflazione, di cui ve n’erano già i segni da mesi, e non è solo per la guerra nel Golfo Persico, i cui effetti possono essere vistosi e drammatici. Si stanno accumulando all’orizzonte nubi che fanno solo presagire il peggio, in tre ambiti – all’apparenza non connessi l’uno con l’altro – con un potenziale effetto di rischio esplosivo che, se esplode, si può spargere a macchia d’olio: il mercato del credito e del ri