Il governo tedesco dice ok alla scalata di Unicredit. Che diventa così la terza banca europea. Piazza Gae Aulenti punta ora agli sportelli che si libereranno dopo il matrimonio Intesa-Siena
Uno sviluppo non inaspettato, ma duro da mandar giù. Ciononostante, le prime reazioni certificano «sollievo»: l’accordo concluso mercoledì tra Unicredit e il governo tedesco rappresenta dal punto di vista della banca di piazza Gae Aulenti il superamento dell’ultimo ostacolo sulla via dell’incorporazione di Commerzbank. Ora, «il governo sostiene un processo veloce e un passaggio ordinato del controllo» della banca di Francoforte a fronte di rassicurazioni che corrisponderebbero alle aspettative d