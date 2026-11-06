Uno, due, cento Bagnai: prima “regista” su Mps ora arbitro su Intesa

Il nome del leghista compare nelle carte dell’indagine di Milano sul concerto occulto per controllare Mediobanca. Avrebbe chiesto le dimissioni uno dei membri del cda della banca senese
Con i conti in grande spolvero (8,2 miliardi di profitti in nove mesi), Intesa prepara l’ultimo miglio, quello decisivo, nella corsa al Monte dei Paschi. L’Opas potrebbe partire in Borsa già entro la fine del mese, ma prima del verdetto dei mercati arriverà quello dell’Antitrust, molto atteso dagli investitori e anche nei palazzi della politica. La questione più delicata, come noto, riguarda Generali. Se l’offerta andasse in porto, Intesa diventerebbe il primo azionista del gruppo del Leone, di