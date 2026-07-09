Volkswagen e le altre, nell’industria automobilistica gli errori si pagano caro

La Commissione europea e i produttori hanno fatto un grave errore a non garantire un mercato di sbocco ai veicoli elettrici, non concentrandosi su modelli a basso costo. L’industria cinese oltre a essere più avanzata ha molti strumenti per entrare nel mercato europeo. La riduzione di posti di lavoro, prevista dal maggior produttore europeo, forse segnala che è inutile perseguire una politica difensiva già persa, e costosa per utenti e ambiente

true false

Nei veicoli per i trasporti terrestri il mercato mondiale è diventato estremamente competitivo, e la modalità stradale continuerà a prevalere. In termini economici in Europa ferrovie e trasporti pubblici sono e rimarranno settori “di nicchia”, con fatturati inferiori al 5 per cento del totale, sia per le merci sia per i passeggeri. Questa prevalenza è comprovata dal fatto che il fatturato non muta da decenni, nonostante una tassazione molto elevata sui trasporti stradali, e sussidi altrettanto e