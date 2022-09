La presidente della Commissione Ue presenta le cinque proposte europee: obiettivo obbligatorio per la riduzione di elettricità nelle ore di punta, un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo, un contributo di solidarietà alle aziende di combustibili fossili, liquidità per le aziende di servizi energetici, un tetto al gas russo per tagliare le entrate di Putin.

Siamo di fronte a una situazione straordinaria, perché la Russia è un fornitore inaffidabile e sta manipolando i nostri mercati energetici. La nostra unità e la nostra solidarietà garantiranno che prevarremo! Abbiamo aumentato la nostra preparazione e indebolito la presa della Russia sulla nostra fornitura di energia attraverso la riduzione della domanda, che ha consentito ai nostri depositi comuni di raggiungere l'82 per cento.

Attraverso la diversificazione abbiamo aumentato le consegne di GNL da Stati Uniti, Norvegia, Algeria, Azerbaigian e altri. Ad esempio, la Norvegia sta fornendo più gas all'UE rispetto alla Russia. E stiamo facendo enormi investimenti nelle energie rinnovabili autoctone attraverso RePowerEU.

Ma vediamo anche che la manipolazione dei mercati del gas ha un effetto di spillover sul mercato elettrico.

Ci troviamo di fronte a prezzi astronomici dell'elettricità per famiglie e aziende ea un'enorme volatilità del mercato.

Pertanto, proporremo una serie di misure immediate che proteggeranno i consumatori e le imprese vulnerabili e li aiuteranno ad adattarsi.

Le cinque proposte

Primo, risparmio intelligente di elettricità. Ciò che è cambiato è che l'approvvigionamento energetico globale è scarso. Ciò richiede una riduzione intelligente della domanda. Serve una strategia per appiattire i picchi che guidano il prezzo dell'elettricità. Proporremo un obiettivo obbligatorio per la riduzione del consumo di elettricità nelle ore di punta. E lavoreremo a stretto contatto con gli Stati membri per raggiungere questo obiettivo.

In secondo luogo, proporremo un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo. Le fonti di energia a basse emissioni di carbonio stanno realizzando entrate inaspettate, che non riflettono i loro costi di produzione. È giunto il momento per i consumatori di beneficiare dei bassi costi delle fonti di energia a basse emissioni di carbonio, come le rinnovabili.

Quindi proporremo di reincanalare questi profitti inaspettati per supportare le persone vulnerabili e le aziende ad adattarsi.

In terzo luogo, lo stesso vale per i profitti inaspettati delle compagnie di combustibili fossili. Anche le compagnie petrolifere e del gas hanno realizzato enormi profitti. Proporremo quindi un contributo di solidarietà per le aziende di combustibili fossili.

Perché tutte le fonti di energia devono aiutare ad affrontare questa crisi. E gli stati membri dovrebbero investire queste entrate per sostenere le famiglie vulnerabili e investire in fonti energetiche pulite di produzione propria. In quarto luogo, le società di servizi energetici devono essere supportate per far fronte alla volatilità dei mercati.

Attualmente viene loro richiesto di fornire importi inaspettatamente ingenti di fondi, il che minaccia la loro capacità di negoziare e la stabilità dei mercati futuri. In questo modo aiuteremo a facilitare il sostegno alla liquidità da parte degli stati membri per le società energetiche.

Aggiorneremo il nostro quadro temporaneo (sugli aiuti di stato, ndr) per consentire la rapida sottoscrizione delle garanzie statali. E quinto, proporremo un limite al gas russo. L'obiettivo qui è molto chiaro. Dobbiamo tagliare le entrate della Russia che Putin usa per finanziare questa atroce guerra contro l'Ucraina. E ora il nostro lavoro sta dando i suoi frutti!

All'inizio della guerra, il gasdotto russo era il 40 per cento di tutto il gas importato. Oggi è solo il nove per cento delle nostre importazioni di gas. Questi sono tempi difficili. Ma sono convinta che gli europei abbiano la forza economica, la volontà politica e l'unità per avere la meglio».

