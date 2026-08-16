La maturità, i test Invalsi e le nozze coi fichi secchi

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Ogni estate, alla pubblicazione dei risultati della maturità e delle prove Invalsi, si presenta lo stesso dato: gli esiti delle due valutazioni non coincidono territorialmente. Al sud i risultati delle prove standardizzate sono mediamente più bassi, mentre i voti dell’esame di Stato non presentano divari della stessa ampiezza. Come ogni anno, la spiegazione più immediata chiama in causa la «manica larga» di scuole e docenti meridionali. D’altra parte, l’ipotesi che al nord vi sia una severità ec