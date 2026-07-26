Inchieste
Commenti
Politica
Europa
Mondo
Fatti
Ambiente
Economia
Giustizia
Cultura
Sport
Video
Speciali
Areale
Blog Mafie
Cibo
Deutsche Vita
Finzioni
In contraddittorio
Tempo pieno
Razza poltrona
Sostieni le inchieste
Podcast
Newsletter
Sfoglia il giornale
Accedi
ABBONATI
CERCA
Sfoglia il giornale
/
Accedi
ABBONATI
CERCA
Sostieni le inchieste
/
Podcast
/
Newsletter
Inchieste
Commenti
Politica
Europa
Mondo
Fatti
Ambiente
Economia
Giustizia
Cultura
Sport
Video
Speciali
Areale
Blog Mafie
Cibo
Deutsche Vita
Finzioni
In contraddittorio
Tempo pieno
Razza poltrona
Cristiano Corsini
Professore ordinario di Pedagogia sperimentale Università Roma Tre
Fatti
Ma i giovani sono davvero ignoranti? I dati dicono che i fragili sono gli adulti
26 luglio 2026 • 19:51
Cultura
Le insidie della povertà “educativa”, un aggettivo che deresponsabilizza
24 maggio 2026 • 18:30
Commenti
La pedagogia sotto attacco e la pavidità dell’accademia
13 aprile 2026 • 07:00
Fatti
Siete d’accordo o molto d’accordo? La consultazione farsa del ministero
23 marzo 2025 • 17:06
Cultura
L’istruzione per i figli del dottore: il governo vuole una scuola ancora più classista
19 gennaio 2025 • 14:49
Fatti
Il nostro analfabetismo funzionale non migliora, pesano le disuguaglianze sociali
15 dicembre 2024 • 18:31
Cultura
Valditara ministro “insufficiente”. Perché non bisogna tornare ai voti
01 aprile 2024 • 14:24
Commenti
Tornare al voto numerico alla primaria sarebbe una decisione sbagliata
13 novembre 2023 • 18:46
Idee
Dal voto alla valutazione educativa. Come usare gli errori per insegnare
18 settembre 2023 • 06:00