Eccoci di nuovo insieme, Europa!

Siamo all'undicesima edizione dello European Focus!

Sono Boróka Parászka, la caporedattrice di questa settimana, e scrivo da Târgu Mureș.

Qualche anno fa nove passeggeri sono morti in un incidente d’auto non lontano da casa mia. Un minibus in pessime condizioni, pieno di lavoratori migranti romeni, si è schiantato. In precedenza le vittime avevano lavorato duro per pochi soldi in condizioni estreme, e cosa ci hanno guadagnato? Sedici bambini sono rimasti orfani.

Questa è solo una delle tante tragedie di lavoratori migranti che hanno avuto luogo nelle immediate vicinanze di casa mia. Un’altra storia riguarda due lavoratori migranti dallo Sri Lanka. I due fornai erano venuti in Romania nella speranza di trovare una vita migliore. Volevano preparare il pane per la gente di qui. Un piano del tutto pacifico, no? E invece sono stati attaccati dagli autoctoni, i cui parenti stessi avevano lavorato come migranti nell’Europa centrale e occidentale. La xenofobia, il razzismo e i conflitti sociali sono esplosi immediatamente.

Le società europee che si trovano alle prese con dei sentimenti negativi verso i migranti sembrano non badare ai propri interessi. La nostra nuova edizione di questa settimana proverà a fare luce su queste contraddizioni.

Una catena di abusi tra est e ovest

Presentato in concorso a Cannes, il film “R.M.N.” diretto da Cristian Mungiu è basato su un caso di discriminazione contro dei lavoratori stranieri in Romania. Foto: MobraFilms

BUCAREST – Due anni fa ho conosciuto Andrei Amariei; uso questo pseudonimo perché questo giovane romeno teme controversie legali con il suo ex datore di lavoro. Andrei ha lavorato nell’industria della carne tedesca quando la pandemia stava scatenando il caos in Europa, e la questione dei lavoratori essenziali era in prima pagina. Mi ha raccontato di turni di dodici ore al gelo, lunghe settimane senza una giornata di riposo, e salari che spesso venivano tagliati dai capi senza alcuna giustificazione. «I tedeschi vedono i romeni come persone inferiori a loro di tre o quattro classi, insomma come i peggiori d’Europa», ha concluso.

Andrei è uno dei milioni di romeni che tentano di guadagnarsi da vivere in Europa occidentale, e molti di loro si trovano di fronte a discriminazioni e condizioni di lavoro da schiavi. A causa della loro assenza, l’economia della Romania ha grandi difficoltà a trovare nuova forza lavoro. Nel 2022 il governo ha permesso alle aziende di assumere 100mila lavoratori extracomunitari, il maggior numero mai autorizzato. Gran parte di loro viene da Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan o Vietnam. Li vedo lavorare nei fast food o nei cantieri, li vedo attraversare Bucarest in bicicletta per consegnare cibo o, nel loro tempo libero, tentare di dare un senso a questa caotica e confusa città dell’Europa orientale. La loro esperienza è simile a quella di milioni di romeni fuggiti all’estero dopo la rivoluzione.

Nel 2020 gli abitanti di un villaggio della Romania centrale hanno creato disordini dopo che una panetteria del luogo aveva assunto due lavoratori dallo Sri Lanka. La storia ha ispirato l’ultimo film del pluripremiato regista Cristian Mungiu, R.M.N. Un’inchiesta in corso ha svelato le condizioni in cui vivono molti lavoratori stranieri in Romania: lavorano anche 60 ore a settimana, non di rado senza contratto, e abitano in container sovraffollati. In assenza di politiche volte a migliorare il mercato europeo del lavoro e sviluppare la solidarietà in un mondo in cui il profitto decide tutto, una serie di abusi sta collegando l’ovest e l’est. Gli sfruttati diventano rapidamente gli sfruttatori e alla fine – come sempre – a soffrire sono i più deboli.

Vlad Odobescu è un reporter che si occupa di temi sociali per Scena9.ro

Il numero della settimana: 2,2 milioni

VARSAVIA – Sono 2,2 milioni i polacchi che hanno vissuto e lavorato all’estero per più di tre mesi nell’ultimo anno. Parallelamente, in Polonia sta crescendo il numero di lavoratori ucraini, molti dei quali hanno rimpiazzato la forza lavoro polacca.

Ancora prima della guerra gli ucraini venivano in Polonia in gran numero alla ricerca di un lavoro. L’anno scorso erano un milione e mezzo. Dopo l’invasione russa questo numero è più che raddoppiato.

I lavoratori ucraini sono diventati fondamentali per l’economia polacca, che continua a crescere nonostante l’inflazione alle stelle.

Gli ucraini che vengono in Polonia sono innanzitutto impiegati nei lavori meno pagati, come i polacchi che arrivavano nei paesi dell’Europa occidentale.​​

Michał Kokot fa parte della redazione Esteri di Gazeta Wyborcza

Fuga dai Balcani

Illustrazione: Ewelina Karpowiak, Klawe Rzeczy/BIRN.

SKOPJE – I giovani se ne vanno. La popolazione sta invecchiando, mentre le nascite sono in calo. C’è una carenza cronica di lavoratori, che sono stati succhiati via dalla regione: è questa l’immagine buia dei Balcani di oggi.

Non c’è da stupirsi che siano in pochi a voler restare. I salari sono ancora una frazione di quelli europei, la regione è tuttora intrappolata da dispute sui confini, contrasti etnici, corruzione sfrenata, un’incompleta adesione all’Ue e alla Nato (in alcuni paesi), e c’è il fantasma delle guerre degli anni ‘90.

«Le persone non vedono futuro qui, perciò vanno a cercare fortuna in Europa centrale o occidentale, o in qualsiasi altro posto. Non si tratta solo di soldi, ma soprattutto di qualità della vita», dice Ilija Aceski, professore di sociologia a Skopje. Stando alle proiezioni di Onu, Banca mondiale e agenzie di statistica, nel 2050 la Bulgaria avrà una popolazione inferiore del 38 per cento rispetto al 1990. In Serbia il numero sarà più basso del 24, mentre in Macedonia del Nord e in Croazia ci sarà un calo del 22.

A differenza di Germania, Francia, Polonia o anche della Romania, qui non c’è un afflusso di lavoratori migranti a colmare i posti vuoti. Nonostante i milioni di migranti e profughi dal Medio Oriente che hanno attraversato la regione nell’ultimo decennio, quasi nessuno di loro è voluto rimanere. Proprio come gli abitanti dei Balcani, anche loro sognano una vita nei paesi più ricchi. Sia il settore pubblico che quello privato sono stati colpiti. Ovunque si rivolga lo sguardo, c’è una carenza cronica di medici e infermieri. Lo stesso vale per gli ingegneri, gli idraulici, i muratori e altri professionisti qualificati.

«È un circolo vizioso», dice Aceski. «Più sono le persone che se ne vanno, e più la qualità della vita subisce un crollo. E questo, a sua volta, spinge ancora più persone a fuggire».Secondo lui, finora i governi hanno tirato fuori pochissime risorse e piani concreti per fermare l’esodo.

Sinisa-Jakov Marusic è un giornalista di Balkan Insight

Regolarizzare chi lavora

Una protesta per i diritti dei lavoratori irregolari e la loro regolarizzazione a piazza della Bastiglia a Parigi, 12 novembre 2022. Foto: Xose Bouzas/Hans Lucas

«E’ assolutamente indispensabile regolarizzare i lavoratori che col loro contributo permettono a questo paese di funzionare e che sfortunatamente si trovano in una condizione di irregolarità»

PARIGI – Per Laurent Berger, segretario generale della Cfdt, uno dei maggiori sindacati francesi, la recente proposta di riforma della legge sull’immigrazione del governo francese, che verrà discussa in parlamento all’inizio del 2023, non è sufficiente. Uno dei punti prevede di facilitare l’integrazione professionale dei lavoratori stranieri tramite la concessione di un permesso di soggiorno per gli “impieghi in tensione”, ossia quei settori in cui è difficile colmare i posti vuoti, come quelli della sanità e dell’edilizia.

In un’intervista per la televisione francese France 2, Laurent Berger sostiene che la situazione migratoria richiede un approccio che non sia «solo utile economicamente, ma anche socialmente grato verso questi lavoratori». Sottolinea che questi ultimi devono essere «regolarizzati automaticamente», e che devono ricevere dei permessi di lavoro e dei documenti ufficiali.

Sonia Delesalle-Stolper è caporedattrice della redazione Esteri di Libération

La Germania si fonda sui cittadini rinnegati

Gli operai migranti che hanno lavorato alla costruzione del Mall of Berlin hanno ricevuto un compenso pari a zero. Foto © Gzen92.

BERLINO – Finalmente qualcosa si sta muovendo. Il governo tedesco, formato da SPD, Verdi e FDP, ha in programma la liberalizzazione della legge sull’immigrazione: in futuro la naturalizzazione sarà possibile più rapidamente, e i professionisti stranieri saranno in grado di trovare lavoro in Germania più facilmente.

Questo cambiamento riconoscerebbe la Germania come un paese fondato sull’immigrazione. Come del resto lo è stato per decenni. La potenza dell’economia tedesca postbellica non sarebbe mai stata possibile senza i Gastarbeiter (i «lavoratori ospiti») impiegati negli anni Sessanta.

Ammettere che la Germania sia un paese fondato sull’immigrazione è un immediato richiamo a tutti coloro che hanno alimentato il proprio razzismo per anni e che si sono opposti a delle leggi sull’immigrazione più liberali. Pochi giorni fa, un politico conservatore si è lamentato del fatto che la cittadinanza tedesca non dovrebbe essere «svenduta» in questo modo. Il leader dei cristiano-democratici, invece, ha detto: «La cittadinanza tedesca è qualcosa di molto prezioso, che deve essere maneggiato con cura». Persino nella coalizione di governo stessa, i liberali sono piuttosto esitanti.

È impressionante, ad ogni modo, che a chiedere una maggiore liberalizzazione siano stati i principali rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il punto è che la Germania ha bisogno di immigrazione: sono circa 400mila all’anno i lavoratori che mancano. La generazione del boom demografico presto andrà in pensione, creando così un vuoto.

Ciò che è vero, ma triste, è che la prosperità della Germania è anche basata su un certo livello di ben curato razzismo. Altrimenti, come sarebbe possibile giustificare in tranquillità il fatto di aver permesso ai lavoratori migranti di lavorare in condizioni decisamente peggiori dei loro colleghi considerati tedeschi a pieno titolo? In che altro modo si potrebbero tollerare le gravi violazioni della tutela della salute dei lavoratori migranti impiegati nell’industria della carne durante la pandemia? O la spudorata ingiustizia del mancato compenso degli operai edili che hanno lavorato alla costruzione del prestigioso Mall of Berlin?

E quindi, il conflitto non sarà così facile da placare. Non solo perché una parte della società tedesca è semplicemente troppo testarda da un punto di vista ideologico, ma anche perché il razzismo ha una funzione tangibile per gli interessi dell’economia tedesca.

Teresa Roelcke è giornalista del Tagesspiegel

