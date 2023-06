Eccoci di nuovo insieme, Europa!

Siamo alla trentatreesima edizione dello European Focus!

Sono Gyula Csák, il caporedattore di questa settimana, e scrivo da Praga.

Riesci a immaginare un lupo travestito da giudice? O un leader del partito al governo che considera la presidente della Corte costituzionale una “scoperta sociale” e dice che passare le serate a cena con lei è uno spasso?

La politica e il sistema giudiziario hanno rapporti problematici in molti paesi. Lunedì scorso è arrivata l'ennesima stroncatura dell Corte di giustizia europea alla Polonia e alla sua riforma giudiziaria. Tra le altre cose, c'è che la pubblicazione online delle dichiarazioni di appartenenza dei giudici a fondazioni o partiti politici viola il loro diritto alla riservatezza.

Le criticità di Polonia, Ungheria e Ucraina sono cosa nota. Sarà invece una sorpresa per te, forse, leggere che in Spagna l’organo di supervisione del sistema giudiziario ha operato in modalità provvisoria per oltre quattro anni a causa di uno scontro tra i due partiti politici principali.

Persino in Germania il rapporto tra politica e giustizia è un tema.

Parlare dello stato di diritto e del sistema giudiziario potrebbe sembrare noioso ad un primo sguardo, ma sono sicuro che troverete affascinante la lettura dell’edizione di questa settimana dello European Focus: le diverse sfide nazionali hanno analogie che superano i confini.

SE LA CENA COL LEADER È DECISIVA IN AULA

La giudice Przyłębska seduta tra il premier polacco e il leader del Pis. Foto Agencja Wyborcza.pl.

VARSAVIA - I tribunali polacchi hanno problemi a reclutare giudici incompetenti. È questo il risultato delle “riforme” che il partito al governo - il Pis che in Europa è alleato di Giorgia Meloni – ha introdotto da quando ha vinto con una maggioranza assoluta nel 2015.

L’incarnazione di questi problemi è Julia Przyłębska, presidente della Corte costituzionale, che il leader del Pis, Jarosław Kaczyński, ha definito «la sua scoperta sociale». Spesso l’ha incontrata in privato, e ha elogiato le sue capacità culinarie.

Przyłębska è diventata giudice nel 1987. Ha superato l’esame di stato con un voto “appena sufficiente”, il più basso possibile per l’ammissione all’esercizio della professione.

Ci sono molti altri esempi del genere. L’Associazione dei magistrati indipendenti “Iustitia” ha pubblicato un rapporto che mostra come, nei primi anni della “riforma”, il ministro della Giustizia abbia sostituito 160 presidenti di tribunale con i suoi nominati, nonostante molti di loro non avessero le competenze necessarie. Di conseguenza, il periodo di attesa per la risoluzione dei casi nei tribunali polacchi è aumentato.

Lo scopo di queste operazioni è fare in modo che il partito al governo abbia dalla propria parte la lealtà dei giudici.

Sotto il comando di Julia Przyłębska, la Corte costituzionale ha emesso sentenze in accordo con la volontà delle autorità. Come è avvenuto per esempio nel 2020, quando i giudici hanno stabilito che l’aborto in caso di danni o difetti del feto, consentito fino a quel momento, fosse incostituzionale. Questa sentenza ha dato il via a enormi proteste.

Ma la resistenza ai cambiamenti imposti dall’alto dalle autorità è ancora forte nei tribunali polacchi. La “vecchia guardia” della magistratura indaga molto da vicino sui giudici nominati da Ziobro, impedendo a questi ultimi di svolgere il proprio lavoro in maniera fluida.

Inoltre, il funzionamento della Corte costituzionale è bloccato. Alcuni giudici pretendono che Przyłębska vada via, riconoscendo che il suo mandato è giunto al termine. Si rifiutano di prendere parte alle sedute del tribunale. Sotto la sua direzione la Corte costituzionale è diventata di fatto un’istituzione disfunzionale.

L’Ue è l’ultima custode dell’indipendenza dei tribunali polacchi e non dovrebbe trattenersi nei suoi sforzi volti a difendere questo principio fondamentale del blocco dei 27 paesi membri.

Michal Kokot scrive di Esteri per Gazeta Wyborcza

IL NUMERO DELLA SETTIMANA: 1643

MADRID - È possibile “sequestrare” un’intera organizzazione? Il governo spagnolo accusa l’opposizione di aver preso il controllo del Consiglio generale del potere giudiziario (CGPJ).

L’organo, che supervisiona il sistema giudiziario del paese, opera in via provvisoria da oltre quattro anni e mezzo - ovvero 1643 giorni - dal momento che il parlamento non riesce a concordare l’elezione dei suoi nuovi membri.

La rielezione obbligatoria richiede una maggioranza di 3/5 in entrambe le camere del parlamento spagnolo, e ciò significa che i due partiti principali, i socialisti al governo e i conservatori, devono concordarne i 20 membri. Fino ad allora, i membri nominati nove anni prima continuano per lo più a svolgere la propria funzione.

Può essere che la decisione non venga presa prima delle elezioni anticipate di luglio.

Alicia Alamillos scrive di Esteri per El Confidencial

UNA RIFORMA FATTA PER SOLDI MA CHE NON RIFORMA

BUDAPEST - L’Ungheria, che soffre di una crescita ridotta e lotta contro l’inflazione più alta dell’Ue, ha un disperato bisogno dei fondi europei. L’invio di questo denaro è stato sospeso per le preoccupazioni di Bruxelles sugli scarsi risultati ungheresi nella lotta alla corruzione e nel preservare lo stato di diritto. Così quando il parlamento ungherese ha adottato le riforme giudiziarie che sono entrate in vigore il primo giugno, c’è stato un evidente sospiro di sollievo. Non stupisce: il pacchetto di nuove politiche è stato un prerequisito necessario affinché Budapest potesse richiedere i 13,2 miliardi di euro dei fondi di coesione congelati.

Le interferenze politiche sull’indipendenza della magistratura in Ungheria sono da tempo un problema nazionale e internazionale. Un alto giudice di Budapest si è lamentato del fatto che lui e i suoi colleghi siano stati «testimoni per anni di tentativi di influenza esterna e interna». Anche la relazione sullo stato di diritto stilata dalla Commissione Ue ha evidenziato problemi, tra cui le sfide affrontate dal Consiglio nazionale della magistratura (un organo autonomo dei giudici), le norme sull’elezione del presidente della Corte suprema e la possibilità di favoreggiamento nelle nomine, promozioni, assegnazione dei casi e dei bonus.

Per un certo periodo è sembrato che nemmeno la Commissione prestasse abbastanza attenzione al tema. Quando ha attivato il meccanismo di condizionalità contro l’Ungheria per violazione dei princìpi dello stato di diritto, non ha sollevato il problema dell’indipendenza della magistratura.

Solo dopo le pressioni del Parlamento europeo la Commissione ha inserito la questione tra le condizioni necessarie affinché l’Ungheria potesse accedere ai 22 miliardi di euro dei fondi di coesione dell’Ue e ai 5,8 miliardi di euro del fondo di recovery.

L’Ungheria non ha avuto altra scelta se affrontare la questione, e ha optato per i soldi. Tuttavia, alcuni esperti e ong avvertono la Commissione di non sopravvalutare questi risultati. Le riforme giudiziarie non risolvono i problemi principali di cui il governo ungherese viene accusato: corruzione, conflitto di interessi e appalti pubblici truccati. Senza cambiamenti in questo campo la natura stessa del governo di Orbán rimarrà intatta, e la riforma della giustizia potrebbe rivelarsi rapidamente solo una “foglia di fico” per nascondere i veri problemi relativi allo stato di diritto.

Viktória Serdült è giornalista di HVG

GLI INCOLLATI E IL MINISTRO CHE VA FUORI MISURA

Manifestanti bloccano una strada di Monaco. Foto Letzte Generation München

BERLINO - « ...ciò riguarda esattamente la domanda se la Letzte Generation sia un'organizzazione criminale o meno».

Da aprile, gli attivisti per il clima che si sono dati il nome di “Letzte Generation” (“Ultima generazione”) hanno cercato di bloccare il traffico automobilistico a Berlino incollandosi agli incroci. Ciò ha creato accesi dibattiti e ha scatenato un grande odio da parte degli automobilisti nei confronti della protesta ambientalista.

Qualche settimana fa Felor Badenberg, ministro della Giustizia dello stato federale di Berlino, ha incaricato la sua amministrazione di condurre un’indagine sulla possibilità che questi attivisti per il clima soddisfino i criteri per essere considerati un’organizzazione criminale.

L’annuncio ha suscitato scalpore tra il pubblico tedesco, soprattutto perché il procuratore dello stato federale di Berlino aveva già dichiarato di non ritenere “Letzte Generation” un’organizzazione criminale.

Il ministro della Giustizia di Berlino vuole imporre alla procura delle direttive politiche? Se volesse, probabilmente potrebbe: in Germania i procuratori sono, a conti fatti, vincolati dalle direttive emanate dai ministri della Giustizia, sebbene utilizzare questo strumento non sia molto comune.

Teresa Roelcke è una cronista del Tagesspiegel

LA LOTTA ANTICORROTTI INCASTRA IL GIUDICE LUPO

I presidenti cambiano, Vovk continua a sorridere. Foto Babel

KIEV - Aver aiutato i funzionari corrotti a evitare la pena, aver fatto “affondare” alcune leggi, aver goduto di uno stile di vita inspiegabilmente lussuoso per il suo modesto stipendio statale: sono solo alcune delle cose di cui il giudice ucraino Pavlo Vovk è accusato.

Nel 2010, a soli 31 anni, ha diretto il tribunale amministrativo distrettuale di Kiev, ente preposto alla risoluzione delle controversie con funzionari e strutture statali. Quella corte decideva se una legge adottata dal parlamento ucraino potesse essere messa in pratica, o se una decisione di vietare l’attività di un partito politico finanziato dalla Russia fosse legale. Vovk ha potuto esercitare la propria influenza in casi del genere e, secondo la procura, ha approfittato della propria posizione.

Le autorità anticorruzione ucraine hanno pubblicato diverse registrazioni delle conversazioni intercettate di Vovk. Sono piene di frasi come «sono assolutamente a favore di qualsiasi assenza di legalità nel sistema giudiziario ucraino», o altre che lasciano intendere che può agire secondo i desideri di qualsiasi politico al vertice.

Pavlo Vovk ammette che queste registrazioni sono vere. Ma dice che le accuse non sono altro che un tentativo di vendetta. Gli organi anticorruzione ucraini stanno cercando di influenzare il tribunale, perché molti dei casi che hanno intentato sono rimasti bloccati. Quando gli è stato chiesto il perché, ha detto: «Io sono forte e il tribunale è indipendente».

“Vovk” significa “lupo” in ucraino, il che è stato un vero dono per i giornalisti, che hanno intitolato i propri articoli “la vita secondo le regole del lupo” o “la giustizia del lupo”. Il suo tribunale è stato volgarmente definito “la bottega della giustizia”. Per anni è stato famoso e intoccabile.

Nonostante tutto l’odio, le proteste e i sospetti legali contro di lui, Vovk ha mantenuto il proprio incarico fino alla fine del 2022. Diversi presidenti, Victor Yanukovych, Petro Poroshenko, Volodymyr Zelensky, hanno risposto vagamente e con poca decisione alle domande su di lui. Sembrava essere troppo influente e utile. Alla fine, il 9 dicembre dello scorso anno, gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni contro Vovk «per aver richiesto delle tangenti in cambio di interferenze nei processi giudiziari e altri processi pubblici». In seguito a ciò, lo stato ucraino, dilaniato dalla guerra e dipendente dall’Occidente, ha finalmente rinunciato a Vovk sciogliendo il tribunale in questione. Ora, parte della routine di Vovk consiste nel partecipare alle udienze contro di lui. Anche questi processi sono impantanati nel sistema giudiziario.

Anton Semyzhenko è caporedattore della sezione anglofona di Babel.ua

