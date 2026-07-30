Fiamme allo Spin Time e famiglie in strada. Il palazzo occupato rischia lo sgombero

Dopo un incendio i 400 abitanti del palazzo occupato di Roma sono rimasti senza casa. La polizia ha bloccato le entrate. Nell’attesa che si verifichi l’abitabilità dell’edificio FdI si scaglia contro un luogo da sempre nel mirino della sua propaganda

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Che l’incendio potesse diventare un pretesto per sgomberare Spin Time era il timore fin dall’inizio. Dalla notte di mercoledì, quando verso le 22 si sono viste le fiamme accendersi in un locale tecnico del palazzo occupato dal 2013, nel cuore di Roma, nel quartiere Esquilino, negli anni diventato casa non solo per 150 famiglie, quasi 400 persone provenienti da 27 Paesi, tra cui anche l’Italia, ma anche per organizzazioni e associazioni, come Scomodo o Mediterranea, che hanno contribuito a render