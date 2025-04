Per la festa dei lavoratori il governo ha annunciato misure per contrastare gli incidenti e i morti sul lavoro. Ma per il provvedimento si dovrà attendere l’incontro con i sindacati, previsto per l’8 maggio

Come a ogni vigilia della festa dei lavoratori il governo ha annunciato misure in tema di sicurezza sul lavoro. Sono degli ultimi giorni le notizie di feriti anche gravemente sul luogo di lavoro. Il 28 aprile, giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, è morto un operaio a Carrara, mentre lavorava in una cava di marmo. «Domani è la festa dei lavoratori e anche quest’anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione», ha detto in un videomessaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diffuso mentre era in corso la conferenza stampa a chiusura del Consiglio dei ministri.

In tutto, ha fatto sapere Meloni, l’Inail avrà a disposizione oltre 1 miliardo e 200 milioni «per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro». Il governo dedica «la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete» che si aggiungeranno «ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti».

Meloni ha poi aggiunto di voler «potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese» che dipenderà dalla «loro condotta in materia di sicurezza con particolare attenzione al mondo agricolo». La cultura della prevenzione, ha continuato la premier, continuerà a essere centrale «perché prevenire è sempre il migliore degli investimenti possibili», ha detto.

Il governo, secondo quanto sostenuto dalla presidente del Consiglio, dedicherà risorse alla formazione dei lavoratori, portandola anche nelle scuole dove si cercherà di rafforzare «la conoscenza di questi temi, di queste materie tra i giovani», ma, ha continuato Meloni, «anche rendendo strutturale l’assicurazione Inail per studenti e docenti che questo governo ha introdotto nel 2023».

Il governo incontrerà i sindacati giovedì 8 maggio per un confronto in materia di sicurezza sul lavoro.

Nessun decreto

Meloni ha quindi annunciato le risorse che verranno stanziate senza però che queste siano confluite in un decreto. Quello che sembra essere un cambio di metodo, spiegato in conferenza stampa dalla ministra del Lavoro Marina Calderone: «Siamo consapevoli di aver fatto tanto ma anche che c’è ancora tanto da fare sulla sicurezza del lavoro. Il governo ha preso atto del fatto che quello che dovrà essere fatto sul tema della sicurezza e la salute necessita una chiamata al confronto con le parti sociali, l’8 maggio al mattino».

Ci sarà quindi un confronto con le parti sociali prima di approvare il decreto, perché, ha aggiunto Calderone, «ci sembra importante una preventiva condivisione con il mondo sindacale e produttivo sulle misure da mettere in campo». Un incontro a cui il governo porterà le proposte dettagliate dei tecnici e in cui ascolterà «le ulteriori valutazioni e sollecitazioni che vengono dal mondo sindacale, dal mondo datoriale, dal mondo produttivo in generale».

