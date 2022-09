Stando a quanto riportano le agenzie stampa il 18enne era uno studente dell’istituto tecnico di Portogruaro e stava svolgendo uno stage nell’azienda per acquisire crediti.

Un giovane stagista di 18 anni è morto schiacciato da una lastra di metallo in un’azienda che produce stampi per materie plastiche a Noventa di Piave, in provincia di Venezia.

Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto insieme allo Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria locale.

Lo scorso febbraio un altro studente di sedici anni era morto sul luogo di lavoro durante l’apprendistato di un corso di formazione, dando vita a diverse manifestazioni in tante città di Italia tra cui Roma e Torino. Mentre lo scorso 20 maggio un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ustionato mentre lavorava in un’officina di carrozzeria durante il percorso di alternanza scuola lavoro.

A fine maggio il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha annunciato la presentazione di un protocollo per migliorare le condizioni di sicurezza per gli studenti che eseguono l’alternanza scuola lavoro.

