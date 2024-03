A maggio 2023 il consiglio d’istituto della scuola di Pioltello (Milano) decide di cominciare un giorno prima le lezioni a settembre per recuperare un giorno il 10 aprile, l’ultimo di Ramadan. E ieri il Consiglio d’istituto ha votato in maniera univoca per confermare la decisione.

Il 17 marzo Matteo Salvini ha condannato la decisione: «Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici, come i crocifissi nelle aule, per paura di “offendere”, in provincia di Milano una preside (il dirigente dell’Iqbal Masih di Pioltello è Alessandro Fanfoni, ndr) decide di chiudere la scuola per la fine del Ramadan. Una scelta inaccettabile, contro i valori, l'identità e le tradizioni del nostro Paese».

Il ministro leghista Valditara ha annunciato: «Ho chiesto agli uffici competenti di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga».

Gli ispettori del ministero hanno riscontrato «talune irregolarità» e l’Ufficio scolastico regionale ha invitato il dirigente a «valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell’annullamento in autotutela».

I docenti della scuola hanno scritto una lettera aperta per denunciare di sentirsi senza protezione «dall'ondata di odio generata su stampa e social anche da parte di esponenti politici». «La scelta della scuola - scrivono - nasce dall'analisi del contesto in cui è inserita, in periferia di Milano, con un'utenza multiculturale con predominanza araba e pakistana». «Riteniamo che fare lezione con metà degli alunni in classe non sia fare lezione e che sia necessario sospendere le attività didattiche nel giorno in cui quasi metà della scuola è assente».

Anche la Cei e l’arcivescovo di Milano hanno benedetto la scelta della scuola. Don Fabio Landi, responsabile della Pastorale scolastica della Diocesi milanese, in un’intervista al Giorno si dice stupito «dal gran cancan sollevato da una vicenda che credo non solo assolutamente normale, ma addirittura auspicabile» e che la soluzione di Pioltello «è un ottimo esempio davanti a una realtà complessa, se usciamo dalla logica di conquista e ci mettiamo in quella dell’incontro».

© Riproduzione riservata