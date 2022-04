Nel suo intervento, tra le altre cose, Santarelli ha ricordato la "Battaglia del Grano” condotta da Mussolini mentre «adesso si compra il grano dall'Ucraina» e la dipendenza energetica da altri paesi «mentre Mussolini ci aveva dato un impero» e con il «petrolio della Libia» sarebbe stata l'Italia a esportare energia. Oltre alla manifestazione per le vie di Predappio, ieri, nel comune del Forlivese, è stata inaugurata la mostra “O Roma, o morte. Un secolo dalla marcia”. Organizzata dalla fondazione Memoria Predappio, in occasione del centenario dell'evento che porto' Benito Mussolini al potere. Si tiene in un ristorante. A Villa Mussolini a Carpena, frazione di Forlì, è aperta, invece , la mostra intitolata “Arnaldo Mussolini, fratello di Benito”. Lo stesso fratello a cui il leghista Claudio Durgon voleva tornare a intitolare il parco Falcone e Borsellino di Latina.