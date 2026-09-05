A Report torna il sereno. Ma la squadra teme il ritorno di Ranucci

A Roma un fascicolo per calunnia e diffamazione dopo l’esposto contro il giornalista da parte del meloniano Cangiano, che era stato tirato in ballo per l’attentato

true false

«Abbiamo salvato Report». «Evviva». A 24 ore dall’ufficializzazione di Claudia Di Pasquale a coconduttrice della trasmissione di Rai 3 insieme a Daniele Piervincenzi, gli animi degli inviati che avevano annunciato di dimettersi in blocco sono distesi. «Si è ripreso a lavorare alle inchieste con la consapevolezza di aver scansato un pericolo», dicono dalla redazione di via Teulada non specificando se il «pericolo» secondo loro fosse Giulia Presutti, l’ex inviata che ha fatto un passo indietro dop