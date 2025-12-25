Fatti

Abbandono scolastico, costi alti e pericoli sulla sicurezza: i danni nascosti delle “classi pollaio”

Mila Spicola
25 dicembre 2025 • 13:17

Negli istituti superiori italiani, in particolare nel biennio iniziale, il fenomeno delle “classi pollaio” è ormai strutturale. In un paese dove la dispersione resta tra le più alte d’Europa e dove la selezione sociale si consuma nei primi due anni delle superiori, riportare le classi nel rispetto delle norme non significa solo migliorare i risultati, ma garantire un diritto

Il numero di studenti per classe non è un dettaglio organizzativo, ma un indicatore strutturale che incide direttamente sulla qualità dell’apprendimento e sull’equità del sistema educativo. La letteratura internazionale è ampia e concorde: a parità di condizioni socioeconomiche e qualità didattica, classi meno affollate favoriscono risultati migliori, un clima relazionale più sano e un apprendimento più profondo (Brühwiler & Blatchford, 2011; De Paola et al., 2013). Tuttavia, in Italia, questa e

Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.