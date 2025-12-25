Abbandono scolastico, costi alti e pericoli sulla sicurezza: i danni nascosti delle “classi pollaio”

true false

Il numero di studenti per classe non è un dettaglio organizzativo, ma un indicatore strutturale che incide direttamente sulla qualità dell’apprendimento e sull’equità del sistema educativo. La letteratura internazionale è ampia e concorde: a parità di condizioni socioeconomiche e qualità didattica, classi meno affollate favoriscono risultati migliori, un clima relazionale più sano e un apprendimento più profondo (Brühwiler & Blatchford, 2011; De Paola et al., 2013). Tuttavia, in Italia, questa e