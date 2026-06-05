«Abbiamo chiesto un contratto». Ma li hanno bruciati vivi. Il movente della strage dei braccianti nelle carte della procura

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«Avevano rivendicato un equo e regolare trattamento retributivo», scrive il gip di Castrovillari nelle dodici pagine di ordinanza con cui ieri, a tarda sera, ha disposto il carcere per Ahmed Safeer e Ali Raza, che hanno ucciso, bruciandoli vivi, i quattro braccianti “colpevoli” d’aver chiesto quanto gli spettasse: quella paga guadagnata e sudata nei campi di fragole al confine tra la Calabria e la Basilicata. In questa storia di diritti mancati e Costituzione tradita, c’è ora un movente messo