Il libro

Radiografare la Chiesa. Non bastano le inchieste per illuminare gli abusi

Marco Marzano
14 novembre 2026 • 19:27
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Le analisi sistemiche non hanno la forza mediatica delle inchieste, ma sono ugualmente indispensabili. Consentono di evitare l’errore di vedere gli abusi come crimini individuali

Anche sul tema degli abusi sessuali compiuti dal clero cattolico sui minori, così come in generali sui crimini che allarmano le nostre società, sono individuabili due approcci a disposizione delle opinioni pubbliche. Il primo è quello giornalistico, basato su inchieste e reportage che riguardano i singoli casi, ricostruiti in modo dettagliato e con dovizia di particolari. Il secondo è quello dell’analisi “di sistema”, che va in cerca delle cause e delle conseguenze del fenomeno, che mette in ril

Marco Marzano
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Marco Marzano

Professore ordinario di Sociologia presso l’Università di Bergamo ed è tra i fondatori della rivista “Etnografia e Ricerca Qualitativa”. Tra le sue pubblicazioni Cattolicesimo magico (Bompiani, 2009), Quel che resta dei cattolici (Fetrinelli, 2012), La società orizzontale (con Nadia Urbinati, Feltrinelli, 2017), La chiesa immobile. Francesco e la rivoluzione mancata (Laterza, 2018), La casta dei casti. I preti, il sesso, l'amore (Bompiani, 2021).