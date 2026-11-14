Radiografare la Chiesa. Non bastano le inchieste per illuminare gli abusi

Le analisi sistemiche non hanno la forza mediatica delle inchieste, ma sono ugualmente indispensabili. Consentono di evitare l’errore di vedere gli abusi come crimini individuali

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Anche sul tema degli abusi sessuali compiuti dal clero cattolico sui minori, così come in generali sui crimini che allarmano le nostre società, sono individuabili due approcci a disposizione delle opinioni pubbliche. Il primo è quello giornalistico, basato su inchieste e reportage che riguardano i singoli casi, ricostruiti in modo dettagliato e con dovizia di particolari. Il secondo è quello dell’analisi “di sistema”, che va in cerca delle cause e delle conseguenze del fenomeno, che mette in ril