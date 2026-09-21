fascisti del terzo millennio

Da Acca Larentia ai pestaggi in strada: ecco i neofascisti amici del governo

Nello Trocchia
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21 settembre 2026 • 20:27Aggiornato, 21 settembre 2026 • 20:46

Tra gli accusati dell’assalto al giornalista Sahebi c’è anche Giovanni Feola. Presiede  l’associazione che ha comprato la storica sede missina grazie alla fondazione An

Da un lato gli affari con la destra che conta per la sede di Acca Larenzia, dall’altro la strada per mostrare il volto del fascismo da terzo millennio. Giovanni Feola è la sintesi perfetta tra le due anime della destra, quella impettita ed atlantista, e quella nostalgica di spedizioni punitive, aggressioni e pestaggi. Il suo nome nelle cronache, in queste ore, è finito in un rigo, ma lui racconta molto delle contraddizioni della destra al potere incapace di liberarsi della zavorra dei nostalgici

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.