Da Acca Larentia ai pestaggi in strada: ecco i neofascisti amici del governo

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Da un lato gli affari con la destra che conta per la sede di Acca Larenzia, dall’altro la strada per mostrare il volto del fascismo da terzo millennio. Giovanni Feola è la sintesi perfetta tra le due anime della destra, quella impettita ed atlantista, e quella nostalgica di spedizioni punitive, aggressioni e pestaggi. Il suo nome nelle cronache, in queste ore, è finito in un rigo, ma lui racconta molto delle contraddizioni della destra al potere incapace di liberarsi della zavorra dei nostalgici