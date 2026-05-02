Un attestato che valorizza 117 anni di storia industriale, rafforzando identità e posizionamento dell’azienda nel panorama industriale italiano e internazionale

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Acea ha ottenuto l’iscrizione nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, un riconoscimento che valorizza la continuità, la solidità e il contributo dell’azienda alla storia industriale italiana. Il Marchio storico di interesse nazionale, introdotto dal decreto Crescita 2019 e disciplinato dall’art. 11-ter del Codice della proprietà industriale, è riservato ai marchi utilizzati in modo continuativo da almeno 50 anni e riconducibili a imprese italiane con una consolidata tradizione di eccellenza.

L’iscrizione, gestita dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, rappresenta un attestato ufficiale di storicità e continuità produttiva. L’azienda, guidata da Fabrizio Palermo, celebra 117 anni di storia (1909-2026). Nata come AEM (Azienda elettrica municipale) per gestire l’illuminazione di Roma, è oggi uno dei maggiori operatori infrastrutturali in Italia e in grande espansione all’estero.

I risultati del 2025 evidenziano un’azienda in crescita, capace di creare valore per gli azionisti e di integrare pienamente gli obiettivi ESG e la valorizzazione delle persone nella propria strategia. Questi elementi, uniti alla disciplina finanziaria, consentono ad Acea di affrontare le sfide dei prossimi anni con stabilità, visione e capacità di generare valore nel lungo periodo.

Questo riconoscimento consente ad Acea di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel panorama del Made in Italy, anche a livello internazionale grazie all’utilizzo del logo "Italian historical trademark”, e di valorizzare il proprio patrimonio identitario. In particolare, l’iscrizione permette di preservare e riconoscere formalmente una tradizione industriale ultracinquantennale; consolidare reputazione e autorevolezza presso stakeholder, partner e istituzioni; rafforzare la tutela del marchio contro usi impropri o contraffazioni; sostenere iniziative di valorizzazione della storia d’impresa, anche in sinergia con progetti culturali e museali; confermare l’immagine di Acea come realtà radicata, affidabile e capace di innovare nel tempo.

Il riconoscimento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione della storia e dell’identità dell’azienda, elementi chiave per affrontare le sfide future mantenendo solide radici nel passato.

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